Ученые заявили, что вакцинированные тоже распространяют штамм "дельта"

Новое исследование продемонстрировало, что люди, вакцинировавшийся от коронавируса, также распространяют штамм "дельта" среди своего окружения, как и непривившиеся. Вакцинированные от инфекции сами могут ей не болеть, но могут переносить ее.

Новое исследование продемонстрировало, что люди, вакцинировавшийся от коронавируса, также распространяют штамм "дельта" среди своего окружения, как и непривившиеся. Вакцинированные от инфекции сами могут ей не болеть, но могут переносить ее.

Как передает Report со ссылкой на The Lancet, вероятность заражения человека в семье с привитым от коронавируса составляет 25, а в непривитых семьях - 38 процентов. Ученые выявили это, в течение года наблюдая за 621 британцем с легкой формой коронавируса.

Итоги эксперимента объясняют, почему "дельта"-штамм коронавируса настолько заразен даже в тех странах, в которых вакцинация идет успешно. Также исследование продемонстрировало, почему непривитые граждане не могут считать себя в безопасности из-за сделавшего прививку окружения.

Исследователи заявили, что вакцинированные пациенты переносили коронавирус легче и выздоравливали быстрее. Непривитые же часто болели тяжелой формой инфекции, их госпитализировали.

Результаты исследования показали, что вакцинации одного члена семьи недостаточно для предотвращения заражения людей "дельта"-штаммом и его распространения в домашних условиях.

Ученые отметили важность вакцинации для остановки передачи коронавируса. Эксперимент также продемонстрировал, что иммунитет после полной вакцинации серьезно снизился всего за три месяца. Хотя ранее сообщалось, что эффект от прививки сохраняется шесть месяцев. Поэтому исследователи настаивают на необходимости введения третьей дозы вакцины в качестве бустерной через некоторое время после полного курса прививок.

По мнению специалистов из Имперского колледжа Лондона, бустерная вакцинация поможет остановить коронавирус, так как дополнительная прививка выработает длительный иммунитет. Это поможет людям получить потенциальную защиту от коронавируса на срок до года. Но это предварительные данные. Для подтверждения данной информации необходимы дополнительные эксперименты и исследования.