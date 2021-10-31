О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ученые заявили, что вакцинированные тоже распространяют штамм "дельта"

Ученые заявили, что вакцинированные тоже распространяют штамм "дельта" Новое исследование продемонстрировало, что люди, вакцинировавшийся от коронавируса, также распространяют штамм "дельта" среди своего окружения, как и непривившиеся. Вакцинированные от инфекции сами могут ей не болеть, но могут переносить ее.
Здоровье
31 октября 2021 г. 00:25
Ученые заявили, что вакцинированные тоже распространяют штамм дельта

Новое исследование продемонстрировало, что люди, вакцинировавшийся от коронавируса, также распространяют штамм "дельта" среди своего окружения, как и непривившиеся. Вакцинированные от инфекции сами могут ей не болеть, но могут переносить ее.

Как передает Report со ссылкой на The Lancet, вероятность заражения человека в семье с привитым от коронавируса составляет 25, а в непривитых семьях - 38 процентов. Ученые выявили это, в течение года наблюдая за 621 британцем с легкой формой коронавируса.

Итоги эксперимента объясняют, почему "дельта"-штамм коронавируса настолько заразен даже в тех странах, в которых вакцинация идет успешно. Также исследование продемонстрировало, почему непривитые граждане не могут считать себя в безопасности из-за сделавшего прививку окружения.

Исследователи заявили, что вакцинированные пациенты переносили коронавирус легче и выздоравливали быстрее. Непривитые же часто болели тяжелой формой инфекции, их госпитализировали.

Результаты исследования показали, что вакцинации одного члена семьи недостаточно для предотвращения заражения людей "дельта"-штаммом и его распространения в домашних условиях.

Ученые отметили важность вакцинации для остановки передачи коронавируса. Эксперимент также продемонстрировал, что иммунитет после полной вакцинации серьезно снизился всего за три месяца. Хотя ранее сообщалось, что эффект от прививки сохраняется шесть месяцев. Поэтому исследователи настаивают на необходимости введения третьей дозы вакцины в качестве бустерной через некоторое время после полного курса прививок.

По мнению специалистов из Имперского колледжа Лондона, бустерная вакцинация поможет остановить коронавирус, так как дополнительная прививка выработает длительный иммунитет. Это поможет людям получить потенциальную защиту от коронавируса на срок до года. Но это предварительные данные. Для подтверждения данной информации необходимы дополнительные эксперименты и исследования.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Цена газа внутри Узбекистана становится конкурентной благодаря развитию страны
Цена газа внутри Узбекистана становится конкурентной благодаря развитию страны
29 октября 2021 г. 18:15
USACC планирует возобновить торговые миссии между Азербайджаном и США
USACC планирует возобновить торговые миссии между Азербайджаном и США
29 октября 2021 г. 11:18
Для проекта SOCAR в Узбекистане ищут нового инвестора
Для проекта SOCAR в Узбекистане ищут нового инвестора
29 октября 2021 г. 10:44
В Азербайджане 542 класса переведены на дистанционку из-за коронавируса
В Азербайджане 542 класса переведены на дистанционку из-за коронавируса
29 октября 2021 г. 10:31
Госагентство: В Азербайджане возможно введение 4-й дозы вакцины от коронавируса
Госагентство: В Азербайджане возможно введение 4-й дозы вакцины от коронавируса
28 октября 2021 г. 15:34
Университет туризма Узбекистана ждет магистрантов из Азербайджана
Университет туризма Узбекистана ждет магистрантов из Азербайджана
28 октября 2021 г. 14:12
В Губадлы создан таможенный пост
В Губадлы создан таможенный пост
27 октября 2021 г. 17:31
Бюджет Фонда страхования от безработицы повысится на 23 млн манатов
Бюджет Фонда страхования от безработицы повысится на 23 млн манатов
27 октября 2021 г. 16:32
Бюджет Госфонда социальной защиты увеличится на 161 млн манатов
Бюджет Госфонда социальной защиты увеличится на 161 млн манатов
27 октября 2021 г. 16:24
Турция через Эрзурум будет получать в два раза меньше азербайджанского газа
Турция через Эрзурум будет получать в два раза меньше азербайджанского газа
27 октября 2021 г. 15:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi