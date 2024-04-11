Ученые связали заболевания десен с высоким риском рака кишечника

Ученые из онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона в США обнаружили, что бактерии Fusobacterium nucleatum, обычно присутствующие в полости рта при заболеваниях пародонта, могут стимулировать рост опухолей в кишечнике.

Ученые из онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона в США обнаружили, что бактерии Fusobacterium nucleatum, обычно присутствующие в полости рта при заболеваниях пародонта, могут стимулировать рост опухолей в кишечнике.

Как передает Report , результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

В ходе исследования ученые проанализировали состав микробиома полости рта (совокупность всех микроорганизмов) людей с заболеваниями пародонта - гингивитом, пародонтитом, пародонтозом и колоректальным раком. Также в научной работе были задействованы данные о состоянии здоровья добровольцев без этих заболеваний.

Исследователи обнаружили, что бактерии Fusobacterium nucleatum (F. nucleatum) присутствующие у людей с заболеванием десен, также встречается в структуре некоторых типов опухолей при раке кишечника. Специфический штамм F. nucleatum, называемый Fna, чаще всего обнаруживался в злокачественных образованиях.

После более тщательного изучения ученые выделили два типа Fna. Однако только один тип, Fna C2, был связан с раком толстой кишки. Дополнительные эксперименты на мышах показали, что заражение грызунов Fna C2 провоцировало у них развитие этого заболевания.

Исследователи предположили, что Fusobacterium nucleatum могут передвигаться в пищеварительном тракте и стимулировать опухолевый рост с помощью особых (пока не изученных) механизмов. Отмечается, что эти бактерии обладают способностью выживать в кислотной среде, что позволяет им беспрепятственно проникать в толстую кишку.