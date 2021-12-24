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Ученые: Риск госпитализации при "омикроне" значительно ниже, чем при "дельте"

Ученые: Риск госпитализации при "омикроне" значительно ниже, чем при "дельте" Риск госпитализации в случае заражения штаммом "омикрон" коронавируса COVID-19 значительно ниже, чем при "дельте".
Здоровье
24 декабря 2021 г. 04:16
Ученые: Риск госпитализации при омикроне значительно ниже, чем при дельте

Риск госпитализации в случае заражения штаммом "омикрон" коронавируса COVID-19 значительно ниже, чем при "дельте".

Как передает Report, об этом сообщают британские СМИ со ссылкой на первое подобное правительственное исследование.

Согласно данным, риск того, что заразившийся "омикроном" попадет в больницу, ниже на 50-70%, чем при заболевании "дельтой".

"Наше недавнее исследование показывает обнадеживающие первоначальные показатели того, что люди, которые заражаются "омикроном", значительно меньше рискуют попасть в больницу, чем те, кто заразился другими вариантами", - сказала директор Агентства безопасности здоровья Соединенного Королевства (UKHSA) Дженни Харрис.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР, Ботсване, Израиле, и уже выявлен в ряде стран Европы, в США. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций, в том числе более 30 - в S-белке.

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Версия на азербайджанском языке Alimlər: Koronavirusun "omikron" ştamının ev şəraitində müalicəsi mümkündür

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