Ученые предложили новый метод лечения онкологических заболеваний

Ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха предложили неожиданное решение проблемы доставки противораковых лекарств прямо в опухоль

Ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха предложили неожиданное решение проблемы доставки противораковых лекарств прямо в опухоль. Они предлагают использовать бактерии, движением которых в кровеносных сосудах можно управлять с помощью магнитного поля.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", такие бактерии были найдены в природе еще 45 лет назад и получили название Magnetospirillum. Они поглощают растворенное в воде железо, после чего в них образуются кристаллы оксида железа, которые выстраиваются в ряд. Эксперименты показывают, что подобно стрелке компаса, эти бактерии выстраивались вдоль линий магнитного поля Земли. А если к емкости с бактериями поднести магнит, они соберутся около полюсов магнита.

По словам ученых, с помощью магнитного поля можно управлять потоком жидкостей с Magnetospirillum. В рамках экспериментов имитировалось движение бактерий в кровеносных сосудах с кровотоком. Экспертам при этом удалось ограничить активность бактерий небольшой областью и управлять потоком жидкости с очень высокой точностью. Правда, для всего этого требовалась относительно высокая концентрация бактерий в жидкости.

Ученым еще предстоит проверить безопасность методики на животных и на настоящих пациентах. Кроме того, не исключено, что в случае присутствия бактерий в организме возможен запуск иммунного ответа и аллергических реакций.