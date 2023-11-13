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Ученые опровергли миф о пользе десяти тысяч шагов в день

Ученые опровергли миф о пользе десяти тысяч шагов в день Всего 2 600 шагов в день могут значительно уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний, несмотря на распространенное мнение, что для здоровья необходимы 10 тысяч шагов в день.
Здоровье
13 ноября 2023 г. 04:09
Ученые опровергли миф о пользе десяти тысяч шагов в день

Всего 2 600 шагов в день могут значительно уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний, несмотря на распространенное мнение, что для здоровья необходимы 10 тысяч шагов в день.

Как передает Report, исследование опубликовано в European Journal of Preventive Cardiology (EJPC).

Ученые проанализировали результаты 12 предыдущих исследований, в которых оценивалась связь между количеством пройденных шагов и сердечно-сосудистым риском. В общей сложности в них приняли участие более 111 тысяч человек. Анализ показал, что прохождение всего 2 517 шагов в день было связано со снижением риска летального исхода от всех причин на 8%, а 2 735 шагов - на 11%. Результаты могут воодушевить людей, которых пугает необходимость проходить 10 тысяч шагов в день.

Наибольшую пользу приносили 8 763 шага в день: они снижали риск летального исхода из-за сердечно-сосудистых заболеваний на 60%. Дальнейшие увеличение количества шагов не приносило дополнительных преимуществ, но ученые отметили, что большая активность может повысить мышечную массу или улучшить психическое здоровье.

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