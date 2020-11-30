Ученые объяснили, почему не удается остановить пандемию COVID-19

Турецкие ученые выяснили, что количество вирусов SARS-CoV-2 в организме бессимптомных пациентов выше, чем у пациентов с симптомами

Турецкие ученые выяснили, что количество вирусов SARS-CoV-2 в организме бессимптомных пациентов выше, чем у пациентов с симптомами. По мнению авторов, это коренным образом отличает новый коронавирус от прочих патогенов, и объясняет, почему усилия властей многих стран по сдерживанию пандемии не дают результатов — многие люди активно распространяют вирус, не подозревая, что они инфицированы.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости",результаты исследования опубликованы в журнале Infection.

Все предыдущие исследования показывают, что бессимптомные носители могут распространять вирус, даже если у них нет температуры или кашля. Но то, что обнаружили турецкие ученые, стало абсолютной неожиданностью.

Авторы оценили уровень вирусной нагрузки у шести различных по возрасту и тяжестью течения заболевания типов пациентов, чтобы определить взаимосвязь между течением заболевания и вирусной нагрузкой SARS-CoV-2

Исследователи собрали пробы из носоглотки, горла, полости рта и прямой кишки, а также анализы слюны, крови и мочи у 60 больных с подтвержденным COVID-19. Из них 25 процентов не имели симптомов, а 75 процентов были симптоматическими. Всего ученые проанализировали 360 образцов.

Исследователи обнаружили, что у всех бессимптомных пациентов вирусная нагрузка в организме выше, чем у пациентов с симптомами. Кроме того, этот показатель демонстрирует тенденцию снижения с возрастом пациента и увеличением тяжести заболевания.

"COVID-19 — сложная головоломка, состоящая из множества пазлов. Срочно необходимы вирусологические и иммунологические исследования, чтобы собрать все воедино и увидеть общую картину, — пишут авторы статьи. — Наше исследование, в отличие от других, демонстрирует, что бессимптомные пациенты имеют более высокую вирусную нагрузку SARS-CoV-2, чем пациенты с симптомами, и с увеличением тяжести заболевания наблюдается значительное снижение вирусной нагрузки".

Ученые отмечают, что низкая вирусная нагрузка SARS-CoV-2 коррелирует с факторами, определяющими плохой прогноз коронавирусной инфекции, такими как двустороннее "матовое стекло" при КТ грудной клетки, низкое количество лимфоцитов и пожилой возраст.

Авторы предполагают, что более высокая вирусная нагрузка у бессимптомных пациентов может оказаться лишь "вершиной айсберга" проблем, связанных с распространением COVID-19.