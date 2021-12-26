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Ученые назвали срок, на который COVID-19 сохраняется в организме

Ученые назвали срок, на который COVID-19 сохраняется в организме Вирус SARS-CoV-2 способен проникать в большинство органов человека, например, в сердце или мозг, где может сохраняться более семи месяцев.
Здоровье
26 декабря 2021 г. 19:32
Ученые назвали срок, на который COVID-19 сохраняется в организме

Вирус SARS-CoV-2 способен проникать в большинство органов человека, например, в сердце или мозг, где может сохраняться более семи месяцев.

Как передает Report, об этом сообщает Research Square со ссылкой на исследование ученых из Национального института здравоохранения США.

Специалисты проанализировали образцы, полученные из тел 44 людей, умерших от COVID-19, и обнаружили устойчивую РНК SARS-CoV-2 практически во всех органах тела.

Однако никаких серьезных воспалений вне легких не вирусологи не выявили.

"Данные предоставляют доказательства замедленного выведения вируса, но не подтверждают существенное воспаление вне дыхательных путей", – заключили ученые.

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