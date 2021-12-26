Ученые назвали срок, на который COVID-19 сохраняется в организме

Вирус SARS-CoV-2 способен проникать в большинство органов человека, например, в сердце или мозг, где может сохраняться более семи месяцев.
Как передает Report, об этом сообщает
Специалисты проанализировали образцы, полученные из тел 44 людей, умерших от COVID-19, и обнаружили устойчивую РНК SARS-CoV-2 практически во всех органах тела.
Однако никаких серьезных воспалений вне легких не вирусологи не выявили.
"Данные предоставляют доказательства замедленного выведения вируса, но не подтверждают существенное воспаление вне дыхательных путей", – заключили ученые.