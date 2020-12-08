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Ученые назвали симптомы "длительного COVID"

Ученые назвали симптомы "длительного COVID" Швейцарские медики описали длительные симптомы COVID-19, которые сохраняются у части пациентов до полутора месяцев и более. К ним относятся усталость, потеря запаха и вкуса, одышка и кашель.
Здоровье
8 декабря 2020 г. 19:34
Ученые назвали симптомы длительного COVID

Швейцарские медики описали длительные симптомы COVID-19, которые сохраняются у части пациентов до полутора месяцев и более. К ним относятся усталость, потеря запаха и вкуса, одышка и кашель.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine.

У некоторых пациентов симптомы коронавирусной инфекции сохраняются необычно долго. Чаще всего это наблюдается у тех, кто переносит болезнь в легкой форме и лечится амбулаторно. Медики даже ввели для описания этого состояния термин "длительный COVID".

Чтобы лучше понять этот феномен, группа врачей и эпидемиологов из Женевского университета, Университетских больниц Женевы (HUG) и Главного управления здравоохранения кантона Женева в марте 2020 года создали систему COVICARE мониторинга и консультирования пациентов с COVID-19, не нуждающихся в госпитализации.

Исследователи регулярно обзванивали людей, которые лечились дома, и спрашивали об их самочувствии. Всего под наблюдением ученых-медиков находились 669 человек, без особых факторов риска, которые могли потенциально вызвать осложнения от COVID-19. Средний возраст участников составил 43 года.

Авторы исследования предполагали, что пациенты из этой группы должны быстро справиться с заболеванием. Однако, к их удивлению, через шесть недель после постановки диагноза почти у трети участников все еще сохранялись один или несколько симптомов, связанных с COVID-19: усталость - у 14 процентов, потеря вкуса или вкуса и запаха - у 12 процентов, одышка - у 9 процентов, постоянный кашель - у 6 процентов, и головные боли - у 3 процентов.

В настоящее время исследование продолжается. Ученые планируют в следующий раз подготовить обзор состояния пациентов через 3, 7 и 12 месяцев после заражения.

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