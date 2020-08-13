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Ученые нашли связь между риском заражения COVID-19 и резус-фактором

Ученые нашли связь между риском заражения COVID-19 и резус-фактором Испанские и бразильские ученые изучили связь между риском заражения коронавирусом и резус-фактором
Здоровье
13 августа 2020 г. 11:16
Ученые нашли связь между риском заражения COVID-19 и резус-фактором
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Ученые из Университета Барселоны (Испания) и Университета Кампинас (Бразилия) обнаружили связь между риском заражения коронавирусом и резус-фактором.

Об этом передает Report со ссылкой на газету "Известия".

Специалисты изучили развитие пандемии в 126 странах. Они выяснили, что экспоненциальный рост числа заражений характерен для государств, в которых существует большое число жителей с отрицательным резус-фактором (Rh-).

Речь идет об Австралии, Австрии, Бразилии, Новой Зеландии, Испании, Великобритании, Швейцарии и США.

Эта гипотеза подтверждается и тем фактом, что люди с Rh- больше подвержены заболеваниям, связанным с иммунитетом, которые зачастую сопровождают COVID-19.

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