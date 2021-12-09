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Ученые из Гонконга создали "антиковидную" нержавеющую сталь

Ученые из Гонконга создали "антиковидную" нержавеющую сталь Ученые из Университета Гонконга создали первую в своем роде "антиковидную" нержавеющую сталь, способную уничтожать коронавирус на своей поверхности.
Здоровье
9 декабря 2021 г. 11:42
Ученые из Гонконга создали антиковидную нержавеющую сталь

Ученые из Университета Гонконга создали первую в своем роде "антиковидную" нержавеющую сталь, способную уничтожать коронавирус на своей поверхности.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Новинку представил профессор кафедры машиностроения инженерного факультета Хуан Минсинь совместно с исследовательской группой из центра изучения иммунитета и инфекционных заболеваний медицинского факультета вуза.

Ученые скорректировали химический состав и микроструктуру нержавеющей стали, которая получила повышенное содержание меди, обладающей антибактериальными свойствами. По утверждению исследователей, новый сплав способен уничтожать на своей поверхности не только коронавирус SARS-CoV-2, но и вирус гриппа H1N1, а также кишечную палочку.

Обычная нержавеющая сталь такими свойствами не обладает. Коронавирус может сохраняться в жизнеспособном состоянии на ее поверхности в течение двух дней.

По словам профессора Хуан Минсиня, нержавеющая сталь нового типа может быть запущена в массовое производство на основе существующих технологий. Ученые намерены запатентовать разработку и внедрить использование "антиковидного" сплава при изготовлении дверных ручек, кнопок лифтов и поручней, чтобы снизить риск заражения коронавирусом через прикосновения к поверхностям в общественных местах.

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