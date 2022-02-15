О нас
Report Georgia
Аудио новости

У "стелс-омикрона" нашли новую мутацию

У "стелс-омикрона" нашли новую мутацию Ученые нашли новую мутацию у так называемого "стелс-омикрона" — нового подтипа ВА.2 "омикрон"-штамма коронавируса.
Здоровье
15 февраля 2022 г. 09:41
У стелс-омикрона нашли новую мутацию

Ученые нашли новую мутацию у так называемого "стелс-омикрона" — нового подтипа ВА.2 "омикрон"-штамма коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на исследования ученых, этот подвид активно распространяется в Дании.

Его особенность — наличие новой мутации (H78Y) в белке ORF3a. Это белок, вызывающий воспалительные реакции в клетках. Ученые полагают, что его изменения могут еще больше ускорить передачу вируса от человека к человеку. Сейчас на новый вариант BA.2 приходится около 24% всех случаев заражения в Дании.

Вариант BA.2 называют "стелс-омикрон", так как он считается неуловимым для ряда ПЦР-тестов.

Белок ORF3a влияет на аутофагию в клетке (способность разбирать белки обратно до аминокислот).

"Есть такие пузырьки, химические цистерны, в которых разрушаются ненужные белки. А вирусы обманывают ферменты в этих пузырьках и используют их как контейнеры для перемещения внутри клетки", – заявил эксперт.

В мире первый образец BA.2 был обнаружен 17 ноября 2021 года в ЮАР. На данный момент этот подвариант официально обнаружен примерно в 60 странах мира.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Распоряжение о выплате 200 манатов охватит 1,1 млн пенсионеров
Распоряжение о выплате 200 манатов охватит 1,1 млн пенсионеров
8 февраля 2022 г. 12:44
В Азербайджане отпуск для работников станет обязательным
В Азербайджане отпуск для работников станет обязательным
11 февраля 2022 г. 12:41
Что будет с ценами на услуги такси в Азербайджане?
Что будет с ценами на услуги такси в Азербайджане?
9 февраля 2022 г. 15:42
Пенсионерам будет выплачена материальная помощь в размере 200 манатов 
Пенсионерам будет выплачена материальная помощь в размере 200 манатов 
8 февраля 2022 г. 12:28
Землетрясение в Армении вызвало разрушения, жители покинули свои дома
ФотоЗемлетрясение в Армении вызвало разрушения, жители покинули свои дома
14 февраля 2022 г. 04:50
Стал известен процент индексации трудовых пенсий в Азербайджане
Стал известен процент индексации трудовых пенсий в Азербайджане
8 февраля 2022 г. 13:19
В Азербайджане 67 тыс. граждан в возрасте 65 лет и старше работают по трудовым договорам
В Азербайджане 67 тыс. граждан в возрасте 65 лет и старше работают по трудовым договорам
11 февраля 2022 г. 12:11
Восстановят ли трамвайное сообщение в Баку?
Восстановят ли трамвайное сообщение в Баку?
8 февраля 2022 г. 18:10
Ровнаг Абдуллаев назначен заместителем министра экономики Азербайджана
Ровнаг Абдуллаев назначен заместителем министра экономики Азербайджана
10 февраля 2022 г. 15:30
Ровшан Наджаф назначен исполняющим обязанности президента SOCAR
Ровшан Наджаф назначен исполняющим обязанности президента SOCAR
10 февраля 2022 г. 15:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi