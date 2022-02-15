У "стелс-омикрона" нашли новую мутацию

Ученые нашли новую мутацию у так называемого "стелс-омикрона" — нового подтипа ВА.2 "омикрон"-штамма коронавируса.

Ученые нашли новую мутацию у так называемого "стелс-омикрона" — нового подтипа ВА.2 "омикрон"-штамма коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на исследования ученых, этот подвид активно распространяется в Дании.

Его особенность — наличие новой мутации (H78Y) в белке ORF3a. Это белок, вызывающий воспалительные реакции в клетках. Ученые полагают, что его изменения могут еще больше ускорить передачу вируса от человека к человеку. Сейчас на новый вариант BA.2 приходится около 24% всех случаев заражения в Дании.

Вариант BA.2 называют "стелс-омикрон", так как он считается неуловимым для ряда ПЦР-тестов.

Белок ORF3a влияет на аутофагию в клетке (способность разбирать белки обратно до аминокислот).

"Есть такие пузырьки, химические цистерны, в которых разрушаются ненужные белки. А вирусы обманывают ферменты в этих пузырьках и используют их как контейнеры для перемещения внутри клетки", – заявил эксперт.

В мире первый образец BA.2 был обнаружен 17 ноября 2021 года в ЮАР. На данный момент этот подвариант официально обнаружен примерно в 60 странах мира.