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Три структуры в Азербайджане обратились к населению в связи со штаммом "омикрон"

Три структуры в Азербайджане обратились к населению в связи со штаммом "омикрон" 14:48
Здоровье
30 ноября 2021 г. 15:14
Три структуры в Азербайджане обратились к населению в связи со штаммом омикрон

Результаты проведенных исследований еще раз показывают, что наиболее эффективным способом защиты от новых и быстро распространяющихся опасных вариантов вируса является вакцинация.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместной информации Министерства здравоохранения, Госагентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями.

Отмечается, что активное участие населения в вакцинации позволило сохранить эпидемиологическую ситуацию в Азербайджане стабильной.

"Учреждения здравоохранения призывают наших граждан не медля вакцинироваться бустерной дозой, чтобы защититься от распространяющегося нового штамма. Наряду с вакцинацией должны соблюдаться правила особого карантинного режима. Соблюдение физической дистанции, использование масок и чистота рук являются единственным способом защитить себя от болезни и вернуться к нормальной жизни, независимо от версии вируса", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что выявленный в Южной Африке штамм "омикрон" за короткое время был обнаружен во многих странах: Великобритании, Нидерландах, Канаде, Дании, Германии, Бельгии, Чехии и Италии.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda üç qurum əhalini “Omikron”a qarşı buster doza vurdurmağa çağırıb

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