TƏBİB обратился к лечащимся дома больным коронавирусом

Пользуясь случаем, призываю их быть внимательными

"У более 81% заболевших коронавирусом легкие симптомы болезни".

Как сообщает Report, об этом член рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения управления медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) Назрин Мустафаева заявила на брифинге оперативного штаба при Кабинете министров.

По ее словам, такие больные могут получать лечение на дому: "Однако некоторые идут в больницы. Иногда получают дополнительное лечение вне наших протоколов лечения, без контроля врача пользуются препаратами, содержащими антибиотики. Это опасно для жизни".

Н.Мустафаева отметила, что люди с положительным ответом теста, покидая место жительства, создают большую угрозу для своих близких и других лиц: "Пользуясь случаем, призываю их быть внимательными, относиться с пониманием и следовать правилам карантина".