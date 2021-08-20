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TƏBİB: 96% попавших в реанимацию – невакцинированные от COVID-19

TƏBİB: 96% попавших в реанимацию – невакцинированные от COVID-19 По данным с марта по сегодняшний день, 96% попавших в реанимацию - это граждане, которые не были вакцинированы от COVID-19.
Здоровье
20 августа 2021 г. 11:25
TƏBİB: 96% попавших в реанимацию – невакцинированные от COVID-19
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С марта этого года по сегодняшний день 96% попавших в реанимацию с коронавирусной инфекцией - это граждане, которые не были вакцинированы от COVID-19.

Как сообщает Report, об этом заявила заведующая департаментом профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Ягут Гараева во время выступления на брифинге оперативного штаба при Кабинете министров.

"97% тех, кто подключен к аппарату искусственного дыхания - это также невакцинированные граждане. 99% от числа умерших граждан не были вакцинированы".

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Версия на английском языке TABIB official: 96% of patients in intensive care units are unvaccinated
Версия на азербайджанском языке TƏBİB-in nümayəndəsi: "Reanimasiyaya düşənlərin 96 faizi peyvənd olunmayan insanlardır"

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