​TƏBİB о последней ситуации с коронавирусом - ФОТО

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) обнародовал статистику по коронавирусу в Азербайджане по состоянию на 5 апреля.
Как передает Report, сегодня в Азербайджане было протестировано на коронавирус 3 080 образцов.
До сих пор в нашей стране было проведено 44 753 тестов на выявление новых случаев заражения.
На данный момент в Азербайджане выявлено 584 случая заражения коронавирусной инфекций, 32 больных излечились, 7 - скончались, лечение 545 заразившихся продолжается в больницах особого режима.
За истекшее время было проведено 44 753 тестов на выявление новых случаев заражения.