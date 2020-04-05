​TƏBİB о последней ситуации с коронавирусом - ФОТО

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) обнародовал статистику по коронавирусу в Азербайджане по состоянию на 5 апреля.

Как передает Report, сегодня в Азербайджане было протестировано на коронавирус 3 080 образцов.

До сих пор в нашей стране было проведено 44 753 тестов на выявление новых случаев заражения.

На данный момент в Азербайджане выявлено 584 случая заражения коронавирусной инфекций, 32 больных излечились, 7 - скончались, лечение 545 заразившихся продолжается в больницах особого режима.

За истекшее время было проведено 44 753 тестов на выявление новых случаев заражения.