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TƏBİB о последней ситуации с коронавирусом - ФОТО

​TƏBİB о последней ситуации с коронавирусом - ФОТО

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Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) обнародовал статистику по коронавирусу в Азербайджане по состоянию на 5 апреля.

Как передает Report, сегодня в Азербайджане было протестировано на коронавирус 3 080 образцов.

До сих пор в нашей стране было проведено 44 753 тестов на выявление новых случаев заражения. 

На данный момент в Азербайджане выявлено 584 случая заражения коронавирусной инфекций, 32 больных излечились, 7 - скончались, лечение 545 заразившихся продолжается в больницах особого режима.

За истекшее время было проведено 44 753 тестов на выявление новых случаев заражения. 

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