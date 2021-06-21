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Статистика заболеваемости COVID-19 по регионам Азербайджана

Статистика заболеваемости COVID-19 по регионам Азербайджана Обнародована новая статистика случаев заражения инфекцией COVID-19 по регионам Азербайджана.
Здоровье
21 июня 2021 г. 12:36
Статистика заболеваемости COVID-19 по регионам Азербайджана

Обнародована новая статистика случаев заражения инфекцией COVID-19 по регионам Азербайджана.

По сообщению Report, процент зараженных коронавирусом по Баку составляет 54,2%.

Этот показатель по Абшерону составляет 13%, по Арану - 12%, Гяндже-Газахской зоне - 7,2%, Шеки-Загатальской зоне – 4,1%, Губа-Хачмазу – 3,1%, Лянкярану - 2,4%, Нагорному Ширвану - 2,3%, Верхнему Карабаху - 1,4%, в Нахчыванской Автономной Республике - 0,8%.

У прибывших из-за границы процент заражения составляет 0,3%.

В Баку самый высокий уровень заболеваемости по столице зафиксирован в Бинагадинском районе, где этот показатель составляет 14,6%.

Далее идут Хатаинский район - 13,4%, Ясамальский район - 12,2%, Сабунчинский район – 11,2%, Наримановский и Сураханский районы - по 8,2%, Насиминский район – 7,9%, Хазарский район – 7,2%, Низаминский и Сабаильский районы – 5%, Гарадагский район – 4,5% и Пираллахинский район - 0,5%.

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Версия на английском языке COVID-19 Azerbaijan: Incidence rate by regions
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusun ən çox yayıldığı bölgələr açıqlandı

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