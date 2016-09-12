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    Стало известно, что брошенный у Бардинской больницы малыш родился дома - ФОТО

    У ребенка синяки на лице и другие травмы

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Стало известно, что оставленный у Бардинской центральной районной больницы новорожденный мальчик родился дома.

    Как сообщили корреспонденту карабахского бюро Report из больницы, синяки на лице ребенка и другие травмы получены во время родов.

    В настоящее время состоянии помещенного в родильное отделение малыша нормальное. Он весит 2,5 кг, рост 42 см. После оформления соответствующих документов его передадут в Гянджинский детский дом.

    Отметим, что предположительно малыш родился около недели назад. 

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