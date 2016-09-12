Стало известно, что брошенный у Бардинской больницы малыш родился дома - ФОТО

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Стало известно, что оставленный у Бардинской центральной районной больницы новорожденный мальчик родился дома.

Как сообщили корреспонденту карабахского бюро Report из больницы, синяки на лице ребенка и другие травмы получены во время родов.

В настоящее время состоянии помещенного в родильное отделение малыша нормальное. Он весит 2,5 кг, рост 42 см. После оформления соответствующих документов его передадут в Гянджинский детский дом.

Отметим, что предположительно малыш родился около недели назад.