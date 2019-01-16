Создано приложение, которое поможет уменьшить курение сигарет в Азербайджане

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В Центре общественного здравоохранения и реформ министерства здравоохранения (ЦОЗР) состоялась презентация мобильного приложения "Откажись от табака".

Как сообщает Report, директор Центра Гахраман Хагвердиев сказал, что основной целью является обратить внимание населения на опасные последствия от табака и расширить просвещение в данной сфере.

Он отметил, что сейчас основная цель до 2020 года сократить использование в Азербайджане табака на 10%.

Руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Фатош Ханде Харманчи подчеркнула, что борьба с табачной эпидемией очень актуальна.

Завотделом здравоохранения отдела ЦОЗР Тофик Мусаев сказал, что внедрение в стране закона "Об ограничении использования табачных изделий" дает эффект, применяются определенные запреты и административные наказания для создания в общественных местах среды без дыма.

Завотделом координирования проектов ЦОЗР Сабина Бабазаде подробно рассказал о мобильном приложении "Откажись от табака", созданном при поддержке местного офиса ВОЗ.

В завершении участникам раздали антитабачные просветительские материалы, подготовленные ЦОЗР.

Отметим, что мобильное приложение создано при поддержке офиса ВОЗ в Азербайджане.