Созданная турецким профессором вакцина от COVID будет готова в декабре

Биотехнологическая компания Германии BioNTech заявила, что их вакцина от COVID-19 эффективна на 95%

Учредитель и гендиректор компании BioNTech, профессор Угур Шахин заявил, что вакцина от коронавируса будет готова в следующем месяце.

Как передает Report, информацию об этом распространил Reuters.

"Если все пойдет по плану, в первой половине или в начале второй половины декабря получим от США разрешение на использование в срочных условиях", - сообщил У.Шахин.

По его словам, лицензия от Евросоюза будет получена во второй половине декабря: "Это все связано с выполнением поставленных требований. Если все будет, как мы планируем и получим лицензию, раздачу инъекций можем начать до Рождества (до 25 декабря - Report)".

Одна из гигантских фармацевтических компаний Америки Pfizer и биотехнологическая компания Германии BioNTech заявили, что их вакцина от COVID-19 эффективна на 95%.