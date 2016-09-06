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    Состояние 10 человек, отравившихся в Лянкяране, тяжелое

    49 человек выписаны на амбулаторное лечение

    Лянкяран. 6 сентября. REPORT.AZ/ Состояние 10 человек, отравившихся в Лянкяране, тяжелое.

    Как сообщает южное бюро Report, на амбулаторное лечение выписаны 49 из 59 человек, госпитализированных в инфекционное отделение Лянкяранской районной центральной больницы. 

    "Остальные 10 человек находятся под врачебным контролем", - сообщили в больнице.

    Отметим, что 5 сентября в инфекционное отделение Лянкяранской районной центральной больницы были доставлены 59 человек с диагнозом отравления. Большинство больных составили дети в возрасте 3-12 лет. Среди них есть двое взрослых. 

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