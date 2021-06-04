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Со следующей недели в Азербайджане начнется применение вакцины Pfizer

Со следующей недели в Азербайджане начнется применение вакцины Pfizer С 7 июня граждане Азербайджана смогут привиться от нового типа коронавирусной инфекции вакциной Pfizer.
Здоровье
4 июня 2021 г. 15:31
Со следующей недели в Азербайджане начнется применение вакцины Pfizer
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С 7 июня граждане Азербайджана смогут привиться от нового типа коронавирусной инфекции вакциной Pfizer.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Министерства здравоохранения Азербайджана, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями.

Таким образом, расширены возможности выбора вакцины гражданами. Использование этой вакцины начнется в Бакинском медицинском центре, расположенном по адресу проспект Азадлыг, 112, и в Центральной клинической больнице, расположенной по адресу Парламентский проспект, 76.

Каждый достигший 18-летия и не имеющий противопоказаний гражданин может быть вакцинирован.

Электронную очередь на вакцинацию можно занять посредством сайта https://randevu.its.gov.az/.

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Версия на английском языке Pfizer shots to be made available in Azerbaijan starting next week
Версия на азербайджанском языке Gələn həftədən Azərbaycanda "Pfizer” vaksininin tətbiqinə başlanılacaq

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