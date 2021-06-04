Со следующей недели в Азербайджане начнется применение вакцины Pfizer

С 7 июня граждане Азербайджана смогут привиться от нового типа коронавирусной инфекции вакциной Pfizer.

С 7 июня граждане Азербайджана смогут привиться от нового типа коронавирусной инфекции вакциной Pfizer.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Министерства здравоохранения Азербайджана, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями.

Таким образом, расширены возможности выбора вакцины гражданами. Использование этой вакцины начнется в Бакинском медицинском центре, расположенном по адресу проспект Азадлыг, 112, и в Центральной клинической больнице, расположенной по адресу Парламентский проспект, 76.

Каждый достигший 18-летия и не имеющий противопоказаний гражданин может быть вакцинирован.

Электронную очередь на вакцинацию можно занять посредством сайта https://randevu.its.gov.az/.