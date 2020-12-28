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Со следующего года в Азербайджане у каждого будет семейный врач

Со следующего года в Азербайджане у каждого будет семейный врач Застрахованный может свободно выбирать и менять без ограничений семейного врача
Здоровье
28 декабря 2020 г. 12:10
Со следующего года в Азербайджане у каждого будет семейный врач
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"В течение 2021 года обязательное медицинское страхование будет применяться по всей стране. С введением обязательного медицинского страхования застрахованные смогут воспользоваться услугами семейного врача".

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию при Кабинете министров Азербайджана.

Семейный врач (участковый врач-терапевт, участковый врач-педиатр) - это врач, оказывающий первичные медицинские услуги застрахованным: "За исключением срочной и неотложной медицинской помощи гражданин должен в первую очередь обращаться к семейному врачу в связи с проблемами со здоровьем. Если после осмотра/лечения семейного врача гражданину требуется профильная медицинская помощь, семейный врач выдает направление к профильному врачу.

Процесс выбора семейного врача и регистрации в государственном медучреждении первой медпомощи осуществляется на основании "Порядка прикрепления застрахованных лиц к государственному медучреждению первичной медицинской помощи".

Для выбора семейного врача застрахованный должен обратиться в ближайшее по месту жительства государственное медучреждение первичной медпомощи помощи (поликлиника/центр семейного здоровья/сельский медпункт). Необходимо заполнить бланк заявления и предоставить регистратору помимо заявления также удостоверение личности и свидетельство о регистрации по адресу проживания. Застрахованный выбирает семейного врача и становится на учет в медучреждении.

Застрахованный может свободно выбирать и менять без ограничений семейного врача. Однако застрахованный не может одновременно зарегистрироваться в двух или более медучреждениях. Гражданин может сменить медучреждение, в которое встал на учет по своему желанию, по истечении не менее 1 (одного) календарного года со дня регистрации. В случае смены места жительства необходимо обратиться в медучреждение по новому адресу для регистрации без учета вышеуказанных ограничений по времени".

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