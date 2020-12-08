СМИ сообщило о задержках в производстве вакцины AstraZeneca

Ранее в ноябре исследователи обнародовали предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины

Наблюдается замедление в производстве вакцины против коронавируса британской фармацевтической компании AstraZeneca, разрабатываемой вместе со специалистами Оксфорда.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

СМИ сообщают, что в понедельник рабочая группа правительства Великобритании по вакцинам признала, что только 4 миллиона доз вакцины, разработанной Оксфордским университетом и AstraZeneca, будет доставлено в этом году из Нидерландов и Германии. При этом ранее рабочая группа заявляла, что планировала производство 30 миллионов доз в Соединенном Королевстве к концу года.

Таким образом, если британский регулятор – Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) – одобрит вакцину, к концу этого года около 4 миллионов доз вакцины Оксфорда и AstraZeneca будет доступно в Британии для вакцинации. Однако первоначальные поставки будут импортированы из континентальной Европы. Изначально планировалось, что все британские дозы будут производиться через цепочку поставок, созданную Оксфордским университетом и AstraZeneca в Британии.

Компания и рабочая группа по вакцинам заявили, что ожидают, что поставки, произведенные в Великобритании, начнут бесперебойно поступать в начале следующего года. По словам Маккаббина, по меньшей мере 80 миллионов из 100 миллионов доз вакцины Оксфорда и AstraZeneca, заказанные британским правительством, будут произведены в Великобритании.

Ранее в ноябре исследователи обнародовали предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины. Исследователи оценили среднюю эффективность прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и максимальной в 90%. Ученых удивило то, что эффективность вакцины оказалась выше в случае, когда пациентам вначале вводилась половина, а затем полная доза вакцины - в этом случае разработчики оценили эффективность вакцины в 90%. Однако при введении двух полных доз эффективность была на уровне 62%.