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Шахмар Мовсумов: Лица с противопоказаниями к вакцинации получат особый сертификат

Шахмар Мовсумов: Лица с противопоказаниями к вакцинации получат особый сертификат "Для граждан, у которых имеются противопоказания к вакцинации против коронавируса, будет разработан специальный сертификат".
Здоровье
26 июля 2021 г. 15:47
Шахмар Мовсумов: Лица с противопоказаниями к вакцинации получат особый сертификат
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"Для граждан, у которых имеются противопоказания к вакцинации против коронавируса, будет разработан специальный сертификат".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил помощник президента - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.

По его словам, Министерством здравоохранения будет создана специальная комиссия: "Если гражданин действительно имеет противопоказание к вакцинации, то ему будет выдан сертификат о противопоказаниях. Данный сертификат также будет содержать QR-код, как и паспорт COVID-19".

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Версия на английском языке Azerbaijan to apply certificates for those with contraindications to COVID-19 vaccine
Версия на азербайджанском языке Şahmar Mövsümov: "Peyvənd vurdura bilməyən şəxslər üçün xüsusi sertifikat hazırlanacaq"

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