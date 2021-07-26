Шахмар Мовсумов: Лица с противопоказаниями к вакцинации получат особый сертификат

"Для граждан, у которых имеются противопоказания к вакцинации против коронавируса, будет разработан специальный сертификат".

"Для граждан, у которых имеются противопоказания к вакцинации против коронавируса, будет разработан специальный сертификат".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил помощник президента - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.

По его словам, Министерством здравоохранения будет создана специальная комиссия: "Если гражданин действительно имеет противопоказание к вакцинации, то ему будет выдан сертификат о противопоказаниях. Данный сертификат также будет содержать QR-код, как и паспорт COVID-19".