С 1 июля контроль за качеством продуктов питания будет осуществлять Агентство продовольственной безопасности

© Report/ Elchin Murad

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ "С 1 июля функцию контроля над импортируемыми в Азербайджан продуктами питания растительного и животного происхождения будет осуществлять Агентство продовольственной безопасности Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли.

Он сообщил, что обеспечение этой продукции фитосанитарными сертификатами также будет осуществляться агентством.

Г.Тахмазли подчеркнул, что вопрос обеспечения республики ветеринарными препаратами будет контролировать министерство сельского хозяйства: "Агентство же будет контролировать качество этих препаратов. В итоге будет приниматься решение о пригодности этой продукции".