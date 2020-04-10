Реальное число зараженных коронавирусом в мире в 20 раз выше - ИССЛЕДОВАНИЕ

Обнародованы результаты еще одного научного исследования в связи с коронавирусной пандемией, охватившей весь мир.

Как передает Report, ученые Гёттингенгского университета в Германии, проводившие исследование в связи с вирусом, пришли к выводу, что официальные показатели отражают лишь 6% зараженных коронавирусом.

В исследовании Кристиана Боммера и Себастиана Фоллмера проанализирована вариация соотношений смертей в различных странах. Например, в Италии смертность от коронавируса составляет 11,7%, а в Германии в 10 раз меньше – 1,1%.

По мнению исследователей, это связано с тем, что в некоторых странах зарегистрированные случаи заражения коронавирусом значительно меньше реального показателя. Руководствуясь показателем смертности, в исследовании говорится, что по данным на 31 марта в мире обнаружено только 6% случаев заражения.

Ученые пришли к выводу, что по ситуации на 31 марта, в Германии обнаружены только 15%, Италии – 3,5%, Испании – 1,7% зараженных коронавирусом. Самый низкий показатель в связи с этим также в США (1,6%) и Великобритании (1,2%).

Напомним, что инфекция коронавируса начала распространяться в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. Сейчас вирус зафиксирован в 210 странах и регионах.

В мире до сих пор коронавирусом заразились более 1 605 000, из них 356 952 выздоровели, 95 753 – скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 февраля назвала инфекцию COVID-19, 11 марта была объявлена коронавиурсная пандемия.