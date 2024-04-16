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Продлен срок выплаты надбавок к зарплате медиков, оказывающих помощь больным коронавирусом в Баку

Продлен срок выплаты надбавок к зарплате медиков, оказывающих помощь больным коронавирусом в Баку Продлен срок выплаты надбавок к заработной плате медицинских работников, оказывающих помощь больным коронавирусом (COVID-19) в Баку.
Здоровье
16 апреля 2024 г. 12:40
Продлен срок выплаты надбавок к зарплате медиков, оказывающих помощь больным коронавирусом в Баку

Продлен срок выплаты надбавок к заработной плате медицинских работников, оказывающих помощь больным коронавирусом (COVID-19) в Баку.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно постановлению, срок выплаты надбавки к заработной плате медработников, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь пациентам, инфицированным коронавирусом нового типа (COVID-19), в специальных амбулаторных медицинских пунктах, созданных при Главном управлении здравоохранения города Баку, продлен до 1 июля 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda COVID-19 xəstələrinə xidmət göstərən tibb işçilərinin maaşlarına əlavənin verilmə müddəti uzadılıb

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