Продлен срок выплаты надбавок к зарплате медиков, оказывающих помощь больным коронавирусом в Баку

Продлен срок выплаты надбавок к заработной плате медицинских работников, оказывающих помощь больным коронавирусом (COVID-19) в Баку.

Продлен срок выплаты надбавок к заработной плате медицинских работников, оказывающих помощь больным коронавирусом (COVID-19) в Баку.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно постановлению, срок выплаты надбавки к заработной плате медработников, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь пациентам, инфицированным коронавирусом нового типа (COVID-19), в специальных амбулаторных медицинских пунктах, созданных при Главном управлении здравоохранения города Баку, продлен до 1 июля 2024 года.