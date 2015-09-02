​В Азербайджане продавцам куриных донеров сделано предупреждение

Баку. 2 сентября. REPORT. AZ/ "На сегодняшний день в Азербайджане все еще существует проблема продажи куриных донеров. Мы применяем к продавцам куриных донеров штрафные санкции, приостанавливаем их деятельность. Мы призываем их продавать донеры из телятины. Они следуют этому пару дней, затем снова начинают продавать куриные донеры".

Об этом заявил Report заведующий отделом Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Зияддин Казымов.

З.Казымов призвал население поддержать их в этом вопросе: "Если сегодня гражданин будет поддерживать государственный орган, не будет покупать донер, и мы усилим просветительскую работу, то данную проблему можно будет устранить".