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Посол России: Делается все возможное, чтобы оказать содействие братскому Азербайджану

Посол России: Делается все возможное, чтобы оказать содействие братскому Азербайджану «Мне очень приятно, что сегодня первая партия российской вакцины Спутник V поступила в Баку в особенный для нас день - светлого Пасхального воскресенья».
Здоровье
2 мая 2021 г. 15:43
Посол России: Делается все возможное, чтобы оказать содействие братскому Азербайджану

«Мне очень приятно, что сегодня первая партия российской вакцины Спутник V поступила в Баку в особенный для нас день - светлого Пасхального воскресенья».

Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников.

«Пасха - это обращение к людям с миром и добром. Прибытие в Баку российской вакцины - это жест нашей дружбы между Россией и Азербайджаном. Российская вакцина вносит свой вклад в борьбу Азербайджана с коронавирусной инфекцией.

Вакцина эта имеет прекрасную репутацию. Она имеет эффективность порядка 97 процентов. Она зарегистрирована уже в 64 странах. Эти цифры говорят сами за себя. С российской стороны делается все возможное чтобы оказать содействие братскому Азербайджану в борьбе с этой пандемией. Уверен, что эта сегодняшняя акция послужит дальнейшему укреплению отношений между нашими странами, которые носят очень тесный и дружественный характер», - сказал посол России.

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Версия на азербайджанском языке Mixail Boçarnikov: “Rusiya qardaş Azərbaycana kömək etmək üçün əlindən gələni edir”

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