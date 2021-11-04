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Помощник президента: Преодолеть пандемию можно только объединившись

Помощник президента: Преодолеть пандемию можно только объединившись 12:53 "Все страны должны объединиться в борьбе с пандемией, чтобы она вскоре завершилась".
Здоровье
4 ноября 2021 г. 13:56
Помощник президента: Преодолеть пандемию можно только объединившись
Шахмар Мовсумов
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"В борьбе с пандемией должны объединиться все страны, чтобы быстрее ее преодолеть".

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.

Ш.Мовсумов отметил, что сегодня президент Ильхам Алиев на VIII Глобальном Бакинском форуме также коснулся вопроса несправедливого распределения вакцин в мире: "В развитых странах вакцинация достигла 60-70 процентов. В большинстве же развивающихся странах уровень вакцинации не достигает и 10 процентов. Естественно, это неравный, несправедливый подход. Это глобальная пандемия, и страны не могут с ней справиться в одиночку".

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Версия на английском языке Aide to President speaks about unfair approach to vaccine distribution
Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: "Dünyada vaksinlərin bölüşdürülməsində ədalətsiz yanaşma var"

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