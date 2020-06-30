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Помощник президента о задержанных в Дагестане гражданах

Помощник президента о задержанных в Дагестане гражданах

"По поводу задержанных в Дагестане граждан хотелось бы сказать, что находящиеся на территории других стран лица должны соблюдать правила этой страны".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Очень важно воздерживаться от любых насильственных действий. Соответствующие структуры Азербайджана находятся в контакте с российскими правоохранительными органами по поводу задержанных граждан", - сказал Х.Гаджиев.

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