Помощник президента о задержанных в Дагестане гражданах

"По поводу задержанных в Дагестане граждан хотелось бы сказать, что находящиеся на территории других стран лица должны соблюдать правила этой страны".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Очень важно воздерживаться от любых насильственных действий. Соответствующие структуры Азербайджана находятся в контакте с российскими правоохранительными органами по поводу задержанных граждан", - сказал Х.Гаджиев.