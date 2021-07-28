Pfizer: Ревакцинация может усилить защиту от "дельта"-штамма

Введение третьей дозы вакцины от коронавирусной инфекции может усилить защиту от "дельта"-штамма.

Введение третьей дозы вакцины от коронавирусной инфекции может усилить защиту от "дельта"-штамма.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, об этом говорится в отчете компании Pfizer.

"Третья доза серьезно усиливает титры нейтрализации дельта-варианта. Оцениваемый потенциал — увеличение до 100 раз в нейтрализации "дельта"-варианта после введения третьей дозы", - указано в документе.

Кроме того, в отчете компании также отмечено, что после повторной вакцинации у людей в возрасте от 18 до 55 лет количество антител увеличивается более чем в пять раз, а у людей в возрасте от 65 до 85 лет - в 11 раз.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова рассказала о том, что данные о возможности новых мутаций на основе "дельта"-штамма коронавируса будут получены примерно к началу следующего года.