Pfizer могут создать вакцину от нового штамма за три месяца

Компания Pfizer сможет за три месяца создать вакцину против штамма коронавируса, способного обойти защиту нынешнего препарата компании, однако такой разновидности COVID-19 на данный момент не выявлено.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в интервью Fox News гендиректор компании Альберт Бурла.
"Каждый раз, как очередной вариант (коронавируса) появляется в мире, наши ученые…изучают, может ли этот вариант миновать защиту нашей вакцины. На данный момент мы не выявили ни одного такого штамма. Но мы считаем, что, вероятно, однажды, такой появится", - заявил Бурла.
"Мы наладили процесс - в течение 95 дней, начиная с того дня, как мы выявим штамм, вызывающий беспокойство, мы сможем создать вакцину специально против него", - добавил он.
В начале недели Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) приняло решение полностью одобрить применение вакцины от коронавируса, разработанной консорциумом Pfizer и BioNTech.