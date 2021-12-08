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Pfizer и BioNTech считают, что их вакцина нейтрализует "омикрон"-штамм при трех дозах

Pfizer и BioNTech считают, что их вакцина нейтрализует "омикрон"-штамм при трех дозах Вакцина от Pfizer/BioNTech при трех дозах нейтрализует омикрон-вариант, при двух дозах эффективность ниже.
Здоровье
8 декабря 2021 г. 16:51
Pfizer и BioNTech считают, что их вакцина нейтрализует омикрон-штамм при трех дозах

Вакцина от Pfizer/BioNTech при трех дозах нейтрализует омикрон-вариант, при двух дозах эффективность ниже.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении компании.

"Предварительные данные показывают, что третья доза вызывает аналогичный уровень нейтрализующих антител к омикрон-варианту, как это было после двух доз против других вариантов, которые имели место до него", - отмечают компании.

При этом исследование показало, что при двух дозах эффективность существенно ниже. "Это указывает на то, что две дозы BNT162b2 не обеспечивают достаточной защиты от заражения омикрон-штаммом", - говорится в релизе.

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