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Pfizer и BioNTech начали испытания вакцины против "омикрона"

Pfizer и BioNTech начали испытания вакцины против "омикрона" Компании Pfizer и BioNTech объявили о начале клинических испытаний обновленной версии вакцины против "омикрон"-штамма коронавируса.
Здоровье
25 января 2022 г. 16:26
Pfizer и BioNTech начали испытания вакцины против омикрона

Компании Pfizer и BioNTech объявили о начале клинических испытаний обновленной версии вакцины против "омикрон"-штамма коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на сообщение Pfizer, в исследованиях примут участие до 1 420 человек в возрасте от 18 до 65 лет.

Участников исследования разделят на три группы: те, кто уже получил две дозы вакцины Pfizer/BioNTech за 90–180 дней до испытаний (получат еще одну или две дозы обновленной вакцины от "омикрона"), вакцинированные тремя дозами вакцины Pfizer/BioNTech за 90–180 дней до испытаний (еще одну дозу старого или обновленного варианта вакцины). А невакцинированные граждане получит три дозы вакцины от "омикрон"-штамма.

В декабре в Pfizer сообщили, что три дозы их вакцины эффективно нейтрализуют "омикрон". При этом некоторые исследования показывают, что вакцина BioNTech/Pfizer может быть по меньшей мере в 32 раза менее эффективной в борьбе с новым штаммом.

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Версия на английском языке Pfizer & BioNTech start trials of vaccine against omicron
Версия на азербайджанском языке “Pfizer” və “BioNTech” “Omikron” ştamına qarşı vaksin üzərində sınaqlara başlayıb

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