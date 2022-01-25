Pfizer и BioNTech начали испытания вакцины против "омикрона"

Компании Pfizer и BioNTech объявили о начале клинических испытаний обновленной версии вакцины против "омикрон"-штамма коронавируса.

Компании Pfizer и BioNTech объявили о начале клинических испытаний обновленной версии вакцины против "омикрон"-штамма коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на сообщение Pfizer, в исследованиях примут участие до 1 420 человек в возрасте от 18 до 65 лет.

Участников исследования разделят на три группы: те, кто уже получил две дозы вакцины Pfizer/BioNTech за 90–180 дней до испытаний (получат еще одну или две дозы обновленной вакцины от "омикрона"), вакцинированные тремя дозами вакцины Pfizer/BioNTech за 90–180 дней до испытаний (еще одну дозу старого или обновленного варианта вакцины). А невакцинированные граждане получит три дозы вакцины от "омикрон"-штамма.

В декабре в Pfizer сообщили, что три дозы их вакцины эффективно нейтрализуют "омикрон". При этом некоторые исследования показывают, что вакцина BioNTech/Pfizer может быть по меньшей мере в 32 раза менее эффективной в борьбе с новым штаммом.