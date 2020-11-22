От этого органа зависит красота человека

Печень является главным "органом красоты" для человека.

Печень является главным "органом красоты" для человека.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

"Дело в том, что печень — это не только фильтр…Печень вырабатывает холестерин, из которого делаются все наши гормоны, включая половые", — заявил он.

По словам медика, за привлекательность как женщин, так и мужчин отвечают эстроген и тестостерон — гормоны, которые вырабатываются в печени.

Мясников также подчеркнул, что помимо "красоты" печень отвечает за температуру человеческого тела, а также за синтез белков, которые необходимы другим тканям.