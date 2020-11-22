От этого органа зависит красота человека

Печень является главным "органом красоты" для человека.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
"Дело в том, что печень — это не только фильтр…Печень вырабатывает холестерин, из которого делаются все наши гормоны, включая половые", — заявил он.
По словам медика, за привлекательность как женщин, так и мужчин отвечают эстроген и тестостерон — гормоны, которые вырабатываются в печени.
Мясников также подчеркнул, что помимо "красоты" печень отвечает за температуру человеческого тела, а также за синтез белков, которые необходимы другим тканям.