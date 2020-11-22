О нас
Report Georgia
Аудио новости

От этого органа зависит красота человека

От этого органа зависит красота человека Печень является главным "органом красоты" для человека.
Здоровье
22 ноября 2020 г. 03:46
От этого органа зависит красота человека

Печень является главным "органом красоты" для человека.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

"Дело в том, что печень — это не только фильтр…Печень вырабатывает холестерин, из которого делаются все наши гормоны, включая половые", — заявил он.

По словам медика, за привлекательность как женщин, так и мужчин отвечают эстроген и тестостерон — гормоны, которые вырабатываются в печени.

Мясников также подчеркнул, что помимо "красоты" печень отвечает за температуру человеческого тела, а также за синтез белков, которые необходимы другим тканям.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке İnsanın gözəlliyi bu orqandan asılıdır

Новости партнеров

Самое важное

Президент: Надеюсь больше не услышать словосочетания «Нагорно-карабахский конфликт»
Президент: Надеюсь больше не услышать словосочетания «Нагорно-карабахский конфликт»
21 ноября 2020 г. 22:35
Президент Азербайджана: В регионе создалась новая ситуация, многообещающая
Президент Азербайджана: В регионе создалась новая ситуация, многообещающая
21 ноября 2020 г. 20:10
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел России
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел России
21 ноября 2020 г. 19:51
МИД Ирана: перенесен визит Зарифа в Азербайджан и Россию
МИД Ирана: перенесен визит Зарифа в Азербайджан и Россию
21 ноября 2020 г. 17:29
Иван Шихан: Контрнаступление Азербайджана в Карабахе создало новую реальность
Иван Шихан: Контрнаступление Азербайджана в Карабахе создало новую реальность
21 ноября 2020 г. 15:50
Лавров: попытки подвергнуть сомнению заявление трех лидеров по Карабаху неприемлемы
Лавров: попытки подвергнуть сомнению заявление трех лидеров по Карабаху неприемлемы
21 ноября 2020 г. 14:58
Сергей Шойгу прибыл в Баку
Сергей Шойгу прибыл в Баку
21 ноября 2020 г. 13:48
Что известно об азербайджанских пленниках, чьи видеокадры распространены в сети?
Что известно об азербайджанских пленниках, чьи видеокадры распространены в сети?
21 ноября 2020 г. 13:34
Захваченную у врага трофейную технику везут в Баку
ФотоЗахваченную у врага трофейную технику везут в Баку
21 ноября 2020 г. 11:46
Азербайджанская армия водрузила Азербайджанский флаг в Агдаме
ВидеоАзербайджанская армия водрузила Азербайджанский флаг в Агдаме
20 ноября 2020 г. 20:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi