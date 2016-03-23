ООН: для борьбы с ВИЧ необходимо $26 млрд ежегодно

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Для прекращения эпидемии ВИЧ в мире нужно 26 млрд долларов ежегодно, заявил заместитель исполнительного директора Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS) Луис Лурес, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Выступая в Москве, Лурес заявил, что у врачей сегодня "есть средства, научные данные и знания, чтобы победить эту эпидемию".

"Я начинал работать с ВИЧ-инфицированными в 1980-х годах, и для меня сказать, что мы можем победить эту эпидемию, значит очень многое", - сказал он.

Всего в мире с 1987 года от СПИДа умерли 34 миллиона человек. В России общее число случаев ВИЧ, выявленных в стране с 1987 года, превысило миллион, и каждый пятый из заразившихся за время эпидемии россиянин уже скончался.