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Онколог рассказал, к чему может привести курение вейпов и кальянов

Онколог рассказал, к чему может привести курение вейпов и кальянов Курение кальянов и вейпов может вызвать проблемы со здоровьем, включая туберкулез.
Здоровье
23 ноября 2020 г. 13:51
Онколог рассказал, к чему может привести курение вейпов и кальянов

Главный онколог Министерства здравоохранения России Андрей Каприн рассказал, что курение кальянов и вейпов может вызвать проблемы со здоровьем, включая туберкулез. Как передает Repoet со ссылкой на РИА Новости, об этом онколог рассказал в беседе с "Говорит Москва".

Он напомнил, что все инородные вещества вредят легким.

"Конечно, это нефизиологично, когда дым попадает в легкое. В некоторых странах мира очень большие вопросы — это кальяны. Там есть туберкулезная инфекция. Слюна все равно в трубке остается, и это прекрасный бульон для туберкулезной палочки", — пояснил Каприн.

Врач также рассказал, что сейчас ученые изучают влияние электронных сигарет на легкие. И вскоре, по его словам, мы можем узнать о неожиданных выводах специалистов.

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