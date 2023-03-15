Обновлена система оценки деятельности врачей

12:20

Представлено обновленное мобильное приложение Госагентства по обязательному медстрахованию "e-Tabib".

Как сообщает Report, заведующий отделом IT и инноваций агентства Ниджат Керимов отметил, что в приложение добавлены новшества.

По его словам, в предыдущей версии функции приложения ограничивались инфекцией коронавируса: "Теперь же пользователи смогут ознакомиться через приложение с поставленными врачами диагнозами, предоставляемыми медучреждениями услугами и результатами лабораторных анализов. Кроме того, граждане смогут оценивать деятельность медучреждений".

Н.Керимов отметил, что на основе полученных результатов госагентство и Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) будут оценивать медучреждения и их работников.