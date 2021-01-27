Названы отличия мутировавшего коронавируса

Инфицированные "британским" штаммом COVID-19 пациенты реже жалуются на отсутствие запахов и вкусов.

Инфицированные "британским" штаммом COVID-19 пациенты реже жалуются на отсутствие запахов и вкусов.

Как передает Report, об этом пишет Sky News .

Управление национальной статистики Великобритании (ONS) заявило, что этот симптом проявлялся значительно реже у людей с положительным результатом теста на новый вариант коронавируса.

Тем не менее такие симптомы, как кашель, боль в горле, усталость, мышечные боли и лихорадка больше распространены среди тех, кто заразился этим штаммом.

Исследование не выявило различий в интенсивности таких симптомов, как одышка и головные боли, говорится в статье.

Отмечается, что люди с новым типом COVID-19 чаще жалуются на появление симптомов.