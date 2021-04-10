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Названы девять симптомов рака легких

Названы девять симптомов рака легких На рак легких указывает девять симптомов
Здоровье
10 апреля 2021 г. 02:48
Названы девять симптомов рака легких

На рак легких указывает девять симптомов.

Как передает Report, об этом пишет издание Express со ссылкой на данные британской Организации по исследованию рака.

Самый распространенный предвестник смертельного заболевания – постоянный кашель. Кроме того, при наличии онкологии этот симптом сопровождается кровохарканием и болью.

На наличие образований в легких также могут указывать одышка и боли в грудной клетке. Стоит также обратить внимание на потерю аппетита, резкое снижение веса и постоянное чувство усталости.

Следует насторожиться и при повторяющихся инфекциях грудной клетки.

При выявлении перечисленных симптомов медики настоятельно рекомендуют незамедлительно обратиться специалисту и пройти обследование.

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