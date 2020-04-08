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Названо число инфицированных коронавирусом сотрудников ВОЗ

Названо число инфицированных коронавирусом сотрудников ВОЗ

"Коронавирус обнаружен у 10-ти сотрудников Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)". 

Как сообщает Report со ссылкой на NTV, об этом заявил пресс-секретарь структуры Кристиан Линдмейер. 

Он заявил, что хотя не располагает информацией о последних данных, число инфицированных примерно составляет около 10-ти человек: "Такие данные были до закрытия здания ВОЗ. В головном офисе структуры в Женеве работает 1 500 человек. Однако фактов заражения не очень много. Большинство подтвержденных фактов выявились после работы сотрудников из дома". 

Официальный представитель ВОЗ сказал, что зараженные коронавирусом сотрудники не жаловались на тяжелое состояние здоровья: "Все они идут на поправку".  

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