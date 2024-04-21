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Назван способный вызвать новую пандемию вирус

Назван способный вызвать новую пандемию вирус Вирус гриппа может вызвать новую пандемию.
Здоровье
21 апреля 2024 г. 09:51
Назван способный вызвать новую пандемию вирус

Вирус гриппа может вызвать новую пандемию.

Как передает Report, об этом пишет The Guardian со ссылкой на международное исследование.

В опросе участвовали 187 ученых со всего мира. Из них 57 процентов отметили, что новая пандемия произойдет из-за очередного штамма вируса гриппа. Еще 21 процент респондентов уверены, что угрозой для всего мира станет "Вирус Х".

"Грипп появляется каждую зиму. Эти вспышки можно назвать небольшими пандемиями. Они более-менее контролируются, поскольку различные штаммы, вызывающие их, недостаточно вирулентны. Но так не обязательно будет всегда", — отметил исследователь из Кельнского университета Джон Салмантон-Гарсия.

Кроме того, 15 процентов опрошенных ученых уверены, что Sars-CoV-2 снова может спровоцировать пандемию.

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