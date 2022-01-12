Назван регион с наименьшим числом случаев заражения COVID-19 в Азербайджане

В прошлом году в процессе вакцинации в Нахчыванской Автономной Республике было задействовано более 200 тысяч человек. Вакцины против гриппа также были введены для медицинских работников, находящихся в группе риска. С января 2022 года по сегодняшний день и

В прошлом году в процессе вакцинации в Нахчыванской Автономной Республике было задействовано более 200 тысяч человек. Вакцины против гриппа также были введены для медицинских работников, находящихся в группе риска. С января 2022 года по сегодняшний день инъекцию приняли более 100 медицинских работников. В результате медико-профилактических мероприятий в Нахчыване зарегистрировано наименьшее количество случаев заражения коронавирусом в стране.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время проводятся мероприятия по вакцинации против пандемии COVID-19.