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Назван регион с наименьшим числом случаев заражения COVID-19 в Азербайджане

Назван регион с наименьшим числом случаев заражения COVID-19 в Азербайджане В прошлом году в процессе вакцинации в Нахчыванской Автономной Республике было задействовано более 200 тысяч человек. Вакцины против гриппа также были введены для медицинских работников, находящихся в группе риска. С января 2022 года по сегодняшний день и
Здоровье
12 января 2022 г. 08:22
Назван регион с наименьшим числом случаев заражения COVID-19 в Азербайджане
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В прошлом году в процессе вакцинации в Нахчыванской Автономной Республике было задействовано более 200 тысяч человек. Вакцины против гриппа также были введены для медицинских работников, находящихся в группе риска. С января 2022 года по сегодняшний день инъекцию приняли более 100 медицинских работников. В результате медико-профилактических мероприятий в Нахчыване зарегистрировано наименьшее количество случаев заражения коронавирусом в стране.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время проводятся мероприятия по вакцинации против пандемии COVID-19.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa ən az yoluxmanın qeydə alındığı ərazi açıqlanıb

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