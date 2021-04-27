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Назван продукт, предотвращающий преждевременную смерть

Назван продукт, предотвращающий преждевременную смерть Исследование показало, что употребление в пищу чили оказывает противовоспалительное, антиоксидантное и противоопухолевое действие
Здоровье
27 апреля 2021 г. 20:38
Назван продукт, предотвращающий преждевременную смерть

Американские ученые подтвердили положительное влияние красного острого перца на продолжительность жизни.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет Express.

Исследование показало, что употребление в пищу чили оказывает противовоспалительное, антиоксидантное и противоопухолевое действие, а также регулирует уровень глюкозы в крови. Это связано с капсаицином - соединением, придающим перцу характерный вкус.

В эксперименте приняли участие 570 тысяч человек из США, Италии, Китая и Ирана. У людей, которые регулярно включали этот продукт в рацион, отметили снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 26 процентов, а от онкологических заболеваний - на 23 процента.

Но, поскольку информации о механизме защитного действия красного перца пока нет, для подтверждения результатов потребуются дополнительные исследования.

Ранее корейские специалисты провели метаанализ исследований, в рамках которых участники в возрасте старше 18 лет включали в рацион перец или его производные на период от четырех до 12 недель. Как оказалось, содержащееся в стручковом перце вещество снижает риск развития метаболического синдрома - комплекса нарушений обмена веществ.

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