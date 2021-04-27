Назван продукт, предотвращающий преждевременную смерть

Исследование показало, что употребление в пищу чили оказывает противовоспалительное, антиоксидантное и противоопухолевое действие

Американские ученые подтвердили положительное влияние красного острого перца на продолжительность жизни.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет Express.

Исследование показало, что употребление в пищу чили оказывает противовоспалительное, антиоксидантное и противоопухолевое действие, а также регулирует уровень глюкозы в крови. Это связано с капсаицином - соединением, придающим перцу характерный вкус.

В эксперименте приняли участие 570 тысяч человек из США, Италии, Китая и Ирана. У людей, которые регулярно включали этот продукт в рацион, отметили снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 26 процентов, а от онкологических заболеваний - на 23 процента.

Но, поскольку информации о механизме защитного действия красного перца пока нет, для подтверждения результатов потребуются дополнительные исследования.

Ранее корейские специалисты провели метаанализ исследований, в рамках которых участники в возрасте старше 18 лет включали в рацион перец или его производные на период от четырех до 12 недель. Как оказалось, содержащееся в стручковом перце вещество снижает риск развития метаболического синдрома - комплекса нарушений обмена веществ.