Назван неочевидный признак приближающегося сердечного приступа

Повышенное потоотделение может указывать на приближающийся сердечный приступ.
Как передает Report со ссылкой на газету
"Если вы чувствуете жар и потливость вместе с болями в груди, вам следует вызвать скорую помощь", - рекомендуют медики.
В материале отмечается, что этот симптом называют "непривычным" для сердечного приступа, и поэтому его не следует игнорировать.
Специалисты подчеркнули, что существует ряд неочевидных признаков, указывающих на проблемы с сердцем, которые пациенты часто приписывают другим заболеваниям. Например, боль в животе или проблемы с пищеварением.
Также, по словам экспертов, опухшие лодыжки могут сигнализировать о сердечной недостаточности, а боли в груди, которые появляются при физической нагрузке могут быть симптомом стенокардии.