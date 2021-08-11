Назван неочевидный признак приближающегося сердечного приступа

Повышенное потоотделение может указывать на приближающийся сердечный приступ.

Повышенное потоотделение может указывать на приближающийся сердечный приступ.

Как передает Report со ссылкой на газету Daily Express , об этом предупредили врачи из медицинской организации British Heart Foundation.

"Если вы чувствуете жар и потливость вместе с болями в груди, вам следует вызвать скорую помощь", - рекомендуют медики.

В материале отмечается, что этот симптом называют "непривычным" для сердечного приступа, и поэтому его не следует игнорировать.

Специалисты подчеркнули, что существует ряд неочевидных признаков, указывающих на проблемы с сердцем, которые пациенты часто приписывают другим заболеваниям. Например, боль в животе или проблемы с пищеварением.

Также, по словам экспертов, опухшие лодыжки могут сигнализировать о сердечной недостаточности, а боли в груди, которые появляются при физической нагрузке могут быть симптомом стенокардии.