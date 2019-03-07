Минздрав: Лечение двух пострадавших при пожаре в Баку продолжается

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Двое пострадавших во время пожара в общежитии в Наримановском районе Баку, где проживали вынужденные переселенцы, продолжают проходить лечение в отделении токсикологии Клинического медицинского центра №1.

В ответ на запрос Report в министерстве здравоохранения сообщили, что проводятся необходимые меры для лечения двух лиц, состояние которых остается стабильным.

Завтра их планируется выписать.

Отметим, что 6 марта в расположенном на территории Наримановского района и находящемся на балансе Азербайджанского государственного университета культуры и искусства пятиэтажном общежитии, где разместились вынужденные переселенцы из Агдамского района, произошел пожар.

В результате пожара погибли Алиева Элиза Идрис гызы 1953 г.р. и Алиев Сурхай Юсиф оглу 1951 г.р. Еще 5 человек отравились дымом и помещены в больницу. 6 марта трое из них были выписаны.