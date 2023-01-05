Минздрав дал рекомендации родителям в связи с распространившимся среди детей вирусом

Иммунная система у детей относительно слабая по сравнению со взрослыми. Это связано с тем, что она не полностью сформирована. Первые 6-7 лет - это период активного развития иммунной системы. Дети до этого возраста часто болеют, особенно в осенне-зимний пе

Иммунная система у детей относительно слабая по сравнению со взрослыми. Это связано с тем, что она не полностью сформирована. Первые 6-7 лет - это период активного развития иммунной системы. Дети до этого возраста часто болеют, особенно в осенне-зимний период.

Как передает Report, об этом сообщил специалист-эксперт Министерства здравоохранения, педиатр Акпер Гулиев.

Он дал некоторые рекомендации родителям: "Грудное молоко влияет на формирование и укрепление иммунной системы у детей. По этой причине в первые 6 месяцев жизни ребенка грудное вскармливание имеет очень важное значение. Родители должны позаботиться о том, чтобы ежедневный рацион детей был сбалансированным. Особенно важно принимать достаточное количество жидкости. Сон так же важен для детей, как и питание. Каждый ребенок должен спать 8-11 часов в сутки. Кроме того, важно позаботиться о правильном и чистом мытье рук. Детей следует одевать по погоде. Отметим, что анемия, дефицит витаминов и минералов B, Fe, Zn и D также снижают сопротивляемость и часто приводят к болезням. Большинство болезней передаются воздушно-капельным путем. Поэтому следует избегать закрытых, душных помещений, где много людей. Комнаты надо часто проветривать".