Минздрав: Приобрести лекарства в аптеках без электронного рецепта будет невозможно

Приобрести лекарства в аптеках без электронного рецепта будет невозможно.

Приобрести лекарства в аптеках без электронного рецепта будет невозможно.

Как сообщает Report, об этом сказала заведующая отделом Центра информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Кабутар Мовсумлу.

В электронном рецепте будут указываться только те лекарственные средства, которые были одобрены Тарифным советом и прошли государственную регистрацию.

По ее словам, этот порядок не будет касаться определенной категории граждан, которым государство предоставляет лекарства бесплатно.

"В рецептах некоторых пациентов требуется наличие двух или трех печатей, что также будет отмечено в электронном рецепте. В него также будет невозможно прописать биологически активные добавки.

Следует принять во внимание, что чтение рецептов представляло определенную трудность для фармацевтов, и эта проблема будет устранена в результате организации системы электронных рецептов", - сказала Мовсумлу.