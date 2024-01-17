Азербайджан обсудил сотрудничество с Международной организацией по стандартизации в связи с COP29

Обсуждено сотрудничество с Международной организацией по стандартизации в рамках мероприятия COP29, которое Азербайджан примет в этом году.

Обсуждено сотрудничество с Международной организацией по стандартизации в рамках мероприятия COP29, которое Азербайджан примет в этом году.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети "X".

Министр отметил, что переговоры состоялись в рамках Давосского экономического форума в ходе его встречи с генеральным секретарем Международной организации по стандартизации Серхио Мухикой. Стороны обсудили внедрение стандартов, обеспечивающих адекватные решения на глобальные вызовы, инициативы по поддержке высококачественной экологической среды в нашей стране.