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Азербайджан обсудил сотрудничество с Международной организацией по стандартизации в связи с COP29

Азербайджан обсудил сотрудничество с Международной организацией по стандартизации в связи с COP29 Обсуждено сотрудничество с Международной организацией по стандартизации в рамках мероприятия COP29, которое Азербайджан примет в этом году.
Инфраструктура
17 января 2024 г. 10:17
Азербайджан обсудил сотрудничество с Международной организацией по стандартизации в связи с COP29

Обсуждено сотрудничество с Международной организацией по стандартизации в рамках мероприятия COP29, которое Азербайджан примет в этом году.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети "X".

Министр отметил, что переговоры состоялись в рамках Давосского экономического форума в ходе его встречи с генеральным секретарем Международной организации по стандартизации Серхио Мухикой. Стороны обсудили внедрение стандартов, обеспечивающих адекватные решения на глобальные вызовы, инициативы по поддержке высококачественной экологической среды в нашей стране.

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Версия на английском языке Azerbaijan discusses cooperation with International Organization for Standardization regarding COP 29
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan COP 29-la bağlı Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı ilə əməkdaşlığı müzakirə edib

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